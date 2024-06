Caso Soumahoro, revocati i domiciliari a moglie e suocera del deputato

Per il fratello di Liliane, Michel, l'obbligo di firma è stato invece fissato a tre volte alla settimana. Gli avvocati difensori delle due imputate hanno spiegato che la concessione dei domiciliari è avvenuta dopo che erano venute meno le esigenze cautelari, per le quali il tribunale ha applicato una misura cautelare meno afflittiva. Il collegio che ha rimesso in libertà la moglie di Soumahoro è lo stesso del tribunale di Latina davanti al quale è in corso il processo sulle cooperative coinvolte nella gestione di richiedenti asilo e di minori non accompagnati. Le accuse contestate a vario titolo e a seconda delle posizioni sono di frode nelle pubbliche forniture, bancarotta fraudolenta patrimoniale (per distrazione) e autoriciclaggio.