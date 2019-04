Sottratti 1,4 milioni: arrestato funzionario ministero della Salute

Doveva istruire le pratiche per i rimborsi spese dei colleghi ed invece dirottava sui suoi conti correnti i fondi: quasi 1,4 milioni di euro negli ultimi due anni. Per questo un funzionario del ministero della Salute è stato arrestato dalla guardia di finanza, che ha anche perquisito i suoi uffici al dicastero. Le accuse sono di peculato e autoriciclaggio. E' stato disposto il sequestro di beni mobili e immobili per circa 200mila euro.