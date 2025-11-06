Sostanza urticante in un liceo a Pescara, scuola evacuata

Momenti di apprensione al Liceo artistico Mibe di Pescara, dove gli alunni sono stati evacuati dopo che una sostanza urticante si è diffusa nei locali della scuola. L'episodio ha provocato malori tra studenti, docenti e personale, e i sintomi principali sono stati tosse e lacrimazione. I soccorsi del 118 sono intervenuti con tre ambulanze e sono arrivati anche i vigili del fuoco, con il nucleo Nbcr (nucleare, biologico, chimico, radiologico) per accertare la natura della sostanza. Alcuni ragazzi, dicono fonti sanitarie, sono stati accompagnati in Pronto soccorso dai genitori, mentre altri sono stati trattati sul posto.