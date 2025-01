Sospetto caso di colera a Brescia, uomo in terapia intensiva

Un sospetto caso di colera è stato riscontrato nell'istituto ospedaliero Fondazione Poliambulanza di Brescia. Lo fa sapere l'Ats di Brescia. L'uomo, attualmente ricoverato in terapia intensiva, è arrivato in Italia dalla Nigeria il 29 gennaio e lo stesso giorno, in tarda serata, ha manifestato sintomi gastrointestinali. Il caso è isolato e sono stati individuati i principali contatti. L'Ats e la Regione Lombardia, di concerto con l'Istituto superiore di sanità, hanno pianificato le analisi per verificare l'eventuale presenza della tossina e della malattia.