Sopravvivere sul web dopo la morte: intelligenza artificiale e computer grafica tra rischi e nuove tecnologie

Sempre più app e nuove tecnologie utilizzano l’intelligenza artificiale e la computer grafica con l’esigenza di poter avere a che fare con i nostri cari che non ci sono più. È il mondo dell’After Death, che punta a sfruttare le potenzialità della tecnologia per provare a riprodurre gesti, immagini e voce di amici e parenti che sono morti.

A “Striscia la Notizia” una carrellata mostra tutti gli aspetti di queste nuove proposte: se è vero che la tecnologia offre la possibilità di sentire meno la mancanza dei propri cari, sono in molti a pensare che la perfetta riproduzione di voce e immagine di un defunto violi i suoi diritti post mortem, tutelati in alcuni Stati.

Marco Camisani Calzolari spiega: “I big del digital stanno sviluppando tecnologie per permetterci di parlare con chi non c’è più”. Ma come funziona? Le conversazioni con questi avatar ‘eterni’ sono sempre più credibili: un esempio famoso è quello dell'ologramma del padre morto di Kim Kardashian, regalatole da Kanye West, che ha sollevato diversi interrogativi.