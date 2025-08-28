Sondrio, operaio rimane incastrato in impastatrice: rischia di perdere le braccia

Un operaio di 36 anni rischia di perdere entrambe le braccia dopo essere rimasto incastrato in una impastatrice di un raviolificio della Valtellina (Sondrio). L'uomo stava lavorando quando, per cause ancora in corso di accertamento, è rimasto incastrato nel macchinario, riportando traumi bilaterali alle braccia. Giunti sul posto, i soccorritori del 118 hanno prestato le prime cure e hanno trasferito il 36enne, in codice rosso, all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo in elisoccorso. Allertati anche i carabinieri di Morbegno e i vigili del fuoco.