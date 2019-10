Sondrio, auto esce di strada e si ribalta: un morto e tre feriti

Una persona è deceduta e tre sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio. Tutte viaggiavano su un'auto che è uscita di strada lungo l'arteria Valeriana, nel territorio comunale di Delebio (Sondrio), e si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Morbegno e i carabinieri che ora indagano per chiarire le cause dell'incidente.