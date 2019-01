Soldi e diamanti in cambio di favori: arrestati due pm per corruzione

Ricevevano soldi e diamanti in cambio di sentenze a favore di imprenditori sotto processo. Per questo la procura ha disposto l'arresto nei confronti di due ex magistrati di Trani, Antonio Savasta e Michele Nardi, ora in servizio al Tribunale di Roma. Le accuse sono di associazione per delinquere, corruzione in atti giudiziari e falso per fatti commessi tra il 2014 e il 2018 quando erano in servizio in Puglia.