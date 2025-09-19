Solange Marchignoli denuncia in diretta a "Dentro la Notizia" le violenze dell'ex compagno: "Mi ha spaccato la mascella"

Il racconto si è fatto ancora più drammatico nel momento in cui l'avvocato ha rievocato l'episodio accaduto a Dubai. "Eravamo in un appartamento, stavamo discutendo e io ho perso conoscenza", ha detto. "Mi sono risvegliata in clinica. Avevo la mascella fratturata, i denti superiori in gola. Mi hanno operata. Lui mi ha detto che ero caduta e avevo battuto il viso sul tavolo". Una volta tornata a Milano, nonostante l'opposizione dell'uomo, si è recata al pronto soccorso: "Ho scoperto all'ospedale San Paolo che ho dodici viti nella mascella".

In chiusura dell'intervista, Marchignoli ha spiegato il significato della sua scelta di esporsi. "Ho deciso di parlare perché sono una donna, ma anche perché sono un avvocato che difende donne vittime di violenze. Bisogna denunciare perché la giustizia può proteggere". Alla domanda sul perché indossi sempre occhiali scuri, ha risposto: "Probabilmente sono una forma di protezione". Le sue parole hanno acceso l'attenzione sull'importanza di rompere il silenzio e denunciare, anche quando si ricoprono ruoli pubblici o istituzionali.