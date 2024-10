Inchiesta Sogei, il direttore generale avrebbe ricevuto tangenti per oltre 100mila euro

Martedì il manager è stato ascoltato dai pm di piazzale Clodio e ha fornito una sua versione. In base a quanto si apprende Iorio aveva contatti con l'imprenditore, col quale comunicava su una utenza mobile ad hoc, dal febbraio del 2023. Secondo l'accusa gli incontri avvenivano due volte al mese ma non sempre avveniva la cessione di denaro come, invece, accaduto lunedì quando Iorio è stato bloccato dalla guardia di finanza con 15mila euro contenuti in una busta. Per lui i pm Lorenzo Del Giudice e Gianfranco Gallo chiedono al gip la convalida dell'arresto con l'emissione di una misura cautelare per l'accusa di corruzione e ora dovrà essere fissata udienza.