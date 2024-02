Smog, in Lombardia polveri sottili ancora sopra il limite

In quasi tutta la Lombardia lo smog non cala: la concentrazione di polveri sottili resta oltre i limiti consentiti.

Ciò nonostante in 9 province, Milano compresa, da oggi siano in vigore le misure antismog di primo livello come il divieto di circolazione dei mezzi più inquinanti durante il giorno. Il dato registrato nelle centraline di Milano e provincia per il pm10 (il cui limite è 50 microgrammi per metro cubo) va da un minimo di 73 a un massimo di 122, a Monza e Brianza arriva a 111, a Como 78, a Lecco 100, a Varese 94.