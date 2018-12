Sisma nel Catanese, la Regione chiederà lo stato di emergenza

Dopo la fortissima scossa di terremoto che ha colpito il Catanese, la giunta regionale siciliana si riunirà giovedì pomeriggio per dichiarare lo stato di calamità, chiedendo al governo la dichiarazione dello stato di emergenza. Lo ha deciso il governatore, Nello Musumeci, spiegando come in ogni caso la Regione sia all'erta e pronta per ogni eventualità.