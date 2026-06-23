Sisma 2016, oltre 8 miliardi liquidati e quasi 15mila cantieri già terminati

Già conclusi 14.968 cantieri con oltre 8 miliardi erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti per il sisma 2016. Sono i dati che emergono dal rapporto annuale sulla ricostruzione post terremoto, che sono stati presentati a Palazzo Chigi. Una ricostruzione che si è concentrata prioritariamente sugli edifici che hanno riportato danni gravi. Nel frattempo, la stima è relativa alla fine del mese di maggio, le richieste di indennizzo sono salite a 36.149 per un valore che supera di gran lunga 17,82 miliardi di euro. Sono stati autorizzati ed avviati 23.361 cantieri, di cui il 64 per cento è già stato terminato. Nel corso dell'anno poi è stata approvata un'ordinanza che ha attribuito altri fondi: 1,3 miliardi di euro, per la precisione, che hanno permesso la messa in sicurezza di circa 5.000 cantieri.
Importante il dato sulla emergenza abitativa che vede scendere le famiglie assistite del 40 per cento in meno rispetto al 2022, con 8.759 nuclei familiari ancora in stato di necessità di una casa. Un cambio di passo importante che vede un ruolo sempre più importante affidato all'iniziativa privata nella ricostruzione che ha dato un segnale di ripartenza all'economia dell'intero Appennino, con le comunità che hanno continuato a vivere sul territorio. Per la premier Meloni "molto è stato fatto ma la ricostruzione non è ancora finita ed il governo è determinato a far ripartire tutto l'Appennino".