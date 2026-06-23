Sisma 2016, oltre 8 miliardi liquidati e quasi 15mila cantieri già terminati

Già conclusi 14.968 cantieri con oltre 8 miliardi erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti per il sisma 2016. Sono i dati che emergono dal rapporto annuale sulla ricostruzione post terremoto, che sono stati presentati a Palazzo Chigi. Una ricostruzione che si è concentrata prioritariamente sugli edifici che hanno riportato danni gravi. Nel frattempo, la stima è relativa alla fine del mese di maggio, le richieste di indennizzo sono salite a 36.149 per un valore che supera di gran lunga 17,82 miliardi di euro. Sono stati autorizzati ed avviati 23.361 cantieri, di cui il 64 per cento è già stato terminato. Nel corso dell'anno poi è stata approvata un'ordinanza che ha attribuito altri fondi: 1,3 miliardi di euro, per la precisione, che hanno permesso la messa in sicurezza di circa 5.000 cantieri.