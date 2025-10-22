Sirmione (Brescia), uccise la madre dopo una lite: condannato a 24 anni

Ruben Andreoli, 48enne magazziniere di Sirmione, nel Bresciano, è stato condannato a 24 anni di carcere per aver ucciso la madre, Nerina Fontana, il 15 settembre 2023 dopo una lite. Così ha deciso la Corte d'Assise di Brescia, nonostante il pubblico ministero avesse chiesto l'ergastolo. Andreoli ha chiesto scusa ai parenti e alla moglie, esprimendo il rimorso per aver "ucciso anche se stesso". Al termine del processo aveva ammesso le sue colpe e descritto l'omicidio come un "momento di follia" seguito da un "blackout" di due minuti.