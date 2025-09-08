Siracusa, incidente tra moto: tre morti, coppia lascia un figlio di 10 anni

Ancora da chiarire le cause che hanno portato al tragico incidente. Tutte le vittime decedute sul colpo
Un gravissimo incidente si è verificato nella mattinata di domenica 7 settembre lungo la strada statale 124, in provincia di Siracusa. Due motociclette si sono scontrate frontalmente e nell’impatto tre persone hanno perso la vita. Le vittime sono due uomini, di 33 e 40 anni, e una donna di 39 anni. La violenza dello schianto non ha lasciato scampo ai motociclisti, che sono deceduti sul posto nonostante l’arrivo dei soccorsi.
Tra le persone rimaste uccise ci sono anche i coniugi Nunzio Parisi e Giuliana Briguglio, entrambi originari di Grammichele, in provincia di Catania. La coppia lascia un figlio di 10 anni. Il terzo motociclista coinvolto nello schianto è un uomo di 33 anni. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Le cause dello scontro non sono ancora state chiarite e rimangono oggetto di accertamenti.
La tragedia ha scosso profondamente la comunità di Grammichele. Il sindaco Pippo Greco ha espresso un messaggio di vicinanza tramite Facebook: “Esprimo il mio personale profondo cordoglio, della giunta, del presidente del consiglio e di tutti i consiglieri comunali per il gravissimo incidente che ha coinvolto una coppia di Grammichele. Esprimiamo al figlioletto e a tutti i familiari le più sentite condoglianze”.
