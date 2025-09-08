Siracusa, incidente tra moto: tre morti, coppia lascia un figlio di 10 anni

Un gravissimo incidente si è verificato nella mattinata di domenica 7 settembre lungo la strada statale 124, in provincia di Siracusa. Due motociclette si sono scontrate frontalmente e nell’impatto tre persone hanno perso la vita. Le vittime sono due uomini, di 33 e 40 anni, e una donna di 39 anni. La violenza dello schianto non ha lasciato scampo ai motociclisti, che sono deceduti sul posto nonostante l’arrivo dei soccorsi.