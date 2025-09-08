Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Verso Palazzolo Acreide

Siracusa, incidente tra moto: tre morti, coppia lascia un figlio di 10 anni

Ancora da chiarire le cause che hanno portato al tragico incidente. Tutte le vittime decedute sul colpo

08 Set 2025 - 00:09
© Ansa

© Ansa

Un gravissimo incidente si è verificato nella mattinata di domenica 7 settembre lungo la strada statale 124, in provincia di Siracusa. Due motociclette si sono scontrate frontalmente e nell’impatto tre persone hanno perso la vita. Le vittime sono due uomini, di 33 e 40 anni, e una donna di 39 anni. La violenza dello schianto non ha lasciato scampo ai motociclisti, che sono deceduti sul posto nonostante l’arrivo dei soccorsi.

Due coniugi tra le vittime

 Tra le persone rimaste uccise ci sono anche i coniugi Nunzio Parisi e Giuliana Briguglio, entrambi originari di Grammichele, in provincia di Catania. La coppia lascia un figlio di 10 anni. Il terzo motociclista coinvolto nello schianto è un uomo di 33 anni. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Le cause dello scontro non sono ancora state chiarite e rimangono oggetto di accertamenti.

Il cordoglio delle istituzioni

 La tragedia ha scosso profondamente la comunità di Grammichele. Il sindaco Pippo Greco ha espresso un messaggio di vicinanza tramite Facebook: “Esprimo il mio personale profondo cordoglio, della giunta, del presidente del consiglio e di tutti i consiglieri comunali per il gravissimo incidente che ha coinvolto una coppia di Grammichele. Esprimiamo al figlioletto e a tutti i familiari le più sentite condoglianze”.

siracusa
incidente

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri