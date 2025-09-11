Logo Tgcom24
Siracusa, quattro fermi per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

Si tratta di cittadini egiziani collegati allo sbarco di domenica

11 Set 2025 - 08:06

Quattro cittadini egiziani sono stati fermati dalla polizia di Siracusa con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il fermo è scattato in relazione allo sbarco avvenuto domenica sulle coste della provincia siracusana. Nei confronti dei quattro, poi portati in carcere, sono stati raccolti indizi in base ai quali sarebbero responsabili di aver consentito la traversata e il successivo sbarco sulle coste siciliane.

siracusa

