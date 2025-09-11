Siracusa, quattro fermi per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

Quattro cittadini egiziani sono stati fermati dalla polizia di Siracusa con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il fermo è scattato in relazione allo sbarco avvenuto domenica sulle coste della provincia siracusana. Nei confronti dei quattro, poi portati in carcere, sono stati raccolti indizi in base ai quali sarebbero responsabili di aver consentito la traversata e il successivo sbarco sulle coste siciliane.