Siracusa, cittadini intossicati dai metalli pesanti: "Valori ben oltre la media"

Continua l’inchiesta del giovane inviato di "Striscia la Notizia" Leonardo Tiralongo sull’intossicazione dei metalli pesanti in Sicilia. Il sindaco dei Ragazzi della città di Siracusa, dopo aver raccontato come nell’area industriale della sua città l’inquinamento ambientale fosse tra i più alti d’Italia, ha fatto analizzare una quarantina di campioni di capelli degli abitanti della zona, per verificare l’eventuale presenza di metalli pesanti.

"Purtroppo ci sono eccome", afferma il dottor Andrea Del Buono, della Fondazione Onlus DD Clinic che spiega i risultati del mineralogramma: "Nel 38% dei campioni abbiamo trovato tracce di mercurio, nel 42% tracce di piombo e nel 70% tracce di alluminio, tre grossi big-killer. In alcuni pazienti l’alluminio era 7 volte superiore ai livelli fisiologici e il piombo tra le 8 e le 12 volte".