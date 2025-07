Un bimbo di 4 mesi di Floridia con lesioni al capo è stato ricoverato in codice rosso in un ospedale di Catania, dove è stato trasferito dopo essere stato visitato al pronto soccorso dell'Umberto I di Siracusa. Indagini sull'accaduto sono state avviate dalla Tenenza di Floridia, coordinate dalla Procura di Siracusa, per accertare le cause delle lesioni. Lo riporta il sito "La Sicilia", sottolineando che sulla vicenda vige il massimo riserbo.