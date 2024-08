Sintomi della Chikungunya, Matteo Bassetti: "Tipico è il dolore alle articolazioni"

Che cos'è la Chikungunya - Il virus, che avrebbe provocato la morte di una 70enne originaria di Spinea (in provincia di Venezia) e reduce da un viaggio all'estero, viene trasmesso dalla puntura della zanzara tigre, nello specifico di due tipologie diverse. "Il virus prende il nome dalla lingua africana e vuol dire "uomo piegato" ossia "ciò che ti piega" - spiega l'esperto - da qui si comprendono i sintomi principali". "Non credo che quella persona sia morta di Chikungunya perché la mortalità di questo virus è tendente allo zero e raramente questa infezione diventa grave e porta alla morte. Credo che sia importante approfondire il caso", considera.