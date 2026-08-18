Triora, sindaco rinuncia da otto anni allo stipendio: "È un atto d'amore"

"A 20 anni sono diventato imprenditore. Ho aperto la partita iva e ancora oggi è il mio lavoro. Per questo ho deciso di rinunciare allo stipendio, perché amministrare è un atto di puro servizio e amore verso la propria terra. E i soldi che dovrebbero essere destinati al sindaco è meglio che restino nelle casse del Comune per essere impiegati nei lavori di manutenzione ordinaria, che sono così importanti per una comunità come la nostra", precisa di Fazio in merito alle motivazioni che lo hanno spinto a rinunciare alla retribuzione mensile.