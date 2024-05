Il sindaco di Corte Palasio (Lodi) trovato impiccato in Comune

Claudio Manara, sindaco di Corte Palasio (Lodi), è stato trovato senza vita mercoledì sera, impiccato nella sede municipale del Comune che amministrava. Il politico, 67 anni, in carica da maggio 2019, era solito trattenersi fino a tardi nel suo ufficio, Mercoledì sera però, non vedendolo rincasare, i familiari hanno lanciato l'allarme. Solo il giorno prima il sindaco aveva tenuto un'assemblea per illustrare il bilancio del mandato in scadenza e annunciare le linee del nuovo programma; la serata aveva però visto toni molto accesi.