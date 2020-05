Silvia Romano, Di Maio: ora al lavoro anche per gli altri italiani in prigionia

"Voglio ringraziare a nome del ministero degli Esteri tutti quelli che hanno collaborato per riportare Silvia Romano in Italia". Lo ha detto il ministro Luigi Di Maio, giunto a Ciampino per accogliere la cooperante liberata sabato dopo 18 mesi di sequestro. "Ora lavoreremo per riportare a casa tutti gli altri cittadini italiani ancora in stato di prigionia all'estero. L'Italia non lascia indietro nessuno", ha aggiunto.