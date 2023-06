Silius (Sud Sardegna), minatori occupano due pozzi per protesta: "Incertezze sul futuro"

Il giacimento di Silius è caratterizzato da diversi minerali quali fluorite e quarzo.

Il punto della Cgil

Secondo il segretario della Cgil di Cagliari, Giampiero Manca, "ci sono diversi problemi per quanto riguarda la miniera di Gennas Tres Montis. Intanto il 23 giugno i lavoratori hanno saputo che non sarebbe stata pagata questa mensilità ai minatori che operano in questo sito. Poi a fronte di una delibera della giunta regionale che definisce che i lavoratori possono essere impiegati a San Basilio e Silius e nelle aeree limitrofe, per alcuni di loro è stato previsto il trasferimento anche a Lula, nel Nuorese, a 200 km di distanza. Infine il privato che subentrerà l'1 luglio non si è mai presentato né ai sindacati né ai lavoratori: è stato convocato per venerdì un incontro e non sappiamo se verrà".