Sileri: al momento meglio il Green pass dell'obbligo vaccinale

Ansa

Con le attuali percentuali di vaccinati, "l'obbligo vaccinale innalzerebbe di poco la quota". Ne è convinto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, secondo il quale è "molto meglio l'utilizzo del Green pass rafforzato e del base, ovviamente diviso per attività, come stiamo peraltro facendo. Credo che sia stata la scelta, in assoluto, migliore".