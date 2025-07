Siena, grave agente assalito da detenuti in carcere

Grave ferimento di un agente della polizia penitenziaria nel carcere di San Gimignano (Siena) da parte di alcuni detenuti del reparto Alta Sicurezza che l'hanno assalito per motivi ignoti. Lo riporta il sindacato Uilpa Polizia penitenziaria spiegando che l'agente doveva svolgere un compito di osservazione dei reclusi di questa sezione. Uil auspica una "pronta guarigione" del collega, che è stato portato in ospedale con fratture, e chiede che i detenuti responsabili "della vile aggressione siano posti subito in partenza". Uilpa auspica provvedimenti della direzione non solo "per migliorare le condizioni psicofisiche dei detenuti" ma soprattutto quelle "del personale addetto alla sicurezza".