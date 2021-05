Sicurezza stradale, Unasca dice sì al limite di 30 km/h nei centri abitati

unroadsafetyweek.org

"Le strade a bassa velocità salvano vite e sono il cuore di ogni comunità. Limiti di velocità di 30 km/h in cui le persone e il traffico misto creano strade sane, verdi e vivibili, in altre parole strade per la vita". Questo slogan accompagna, fino al 22 maggio, la settimana mondiale della sicurezza stradale voluta dalle Nazioni Unite.