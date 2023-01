Sicurezza, Salvini: presidiare stazioni e treni, piano assunzioni in tre anni

Più sicurezza, come chiesto dai cittadini, più forze dell'ordine, ma non solo.

E' il punto centrale del piano del ministro Salvini, che prevede 300 assunzioni all'anno per tre anni, dal 2023 al 2025 compreso, fino a raggiungere un organico di 1500 persone per presidiare le stazioni italiane, i treni e le aree ferroviarie. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, intende supportare le Forze dell'Ordine irrobustendo il numero degli addetti alla sicurezza. La serenità delle persone sui treni e nelle stazioni è da sempre una priorità per l'ex responsabile del Viminale.