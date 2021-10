Sicurezza, polizia: "Dal 2015 espulsi 550 sospetti terroristi"

ansa

Dal 2015 ad oggi sono state espulse 550 persone per motivi legati alla sicurezza nazionale, in particolare al terrorismo di matrice islamica e alla radicalizzazione jihadista. Lo ha detto il capo della polizia, Lamberto Giannini. "Particolare attenzione sul piano della prevenzione - ha sottolineato - è rivolta non solo ai luoghi più esposti al rischio radicalizzazioni, come le carceri, ma a tutti i settori della vita sociale".