Vaccini, in Sicilia arriva la stretta su 55 Comuni con percentuali basse

IPA

In Sicilia 55 Comuni hanno una percentuale di vaccinati contro il Covid inferiore al 60% del totale della popolazione vaccinale. Vista l'incidenza di contagi superiore a 150 casi per 100mila abitanti, si è resa necessaria un'ordinanza del presidente della Regione Musumeci. Decisi l'uso di mascherine all'aperto nei contesti di presenza di molti cittadini, il divieto di assembramento in pubblico e le misure di contenimento per gli eventi privati.