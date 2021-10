Uomo ucciso in un garage a Catania, era scomparso due giorni fa

Il corpo di un uomo, con diverse ferite di arma da taglio, è stato trovato da carabinieri in un garage di un condominio in una zona periferica di Catania . Si tratta di Giuseppe Dell'Arte , geometra incensurato di 42 anni. Vicino al cadavere i carabinieri hanno sequestrato un taglierino, che si ritiene possa essere l'arma del delitto. La scomparsa del 42enne era stata denunciata dalla moglie due sere fa.

Dell'Arte era uscito di casa la mattina di giovedì e non aveva fatto rientro. La moglie, preoccupata perché il marito conduceva una vita con orari regolari, si è recata dai carabinieri per segnalare l'accaduto. Subito sono scattate le ricerche, fino al ritrovamento del cadavere. La coppia non aveva figli.

Probabilmente il delitto è avvenuto al culmine di lite, forse dopo un incontro chiarificatore che si sarebbe tenuto nel garage dove è stato trovato il cadavere. La Procura di Catania ha disposto l'autopsia per accertare la causa del decesso e l'orario della morte per contestualizzare il delitto, sia per l'autore sia per il movente.

L'ipotesi che prende corpo è che il delitto sia maturato nell'ambito della sfera personale dell'uomo, mentre, allo stato delle indagini, sono da escludere collegamenti con la criminalità organizzata, anche per le modalità del delitto. Esclusa anche una possibile rapina, visto che sul posto sarebbero stati trovati l'auto dell'uomo e oggetti personali del 42enne, compreso il suo telefono cellulare.