Tromba d'aria a Pantelleria, i soccorritori: scene apocalittiche

I soccorritori intervenuti a Pantelleria dopo il passaggio della tromba d'aria che ha provocato la morte di 2 persone e il ferimento di altre 9 hanno parlato di "una scena apocalittica". La tromba d'aria è arrivata dal mare e in pochi secondi ha trascinato in un vortice case e auto che stavano percorrendo la strada perimetrale dell'isola. Un residente dell'isola ha raccontato che "sembrava come un tornado".