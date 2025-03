Trapani, oltre 3mila referti bloccati...ma l'Asp finanziava cous cous e spot sui bus

L'Asp di Trapani sotto accusa - Quello che è emerso, come riporta la Repubblica di Palermo, è che nonostante l'allarme per il ritardo fosse già partito dall'Asp non arrivava nessuna misura. Anzi. Dallo scorso 24 luglio fino alla fine dell’anno avrebbe investito oltre centomila euro per promuovere la sua immagine. Dai 4.604,28 euro per la pubblicità sui bus - scrive sampre la Repubblica di Palermo - ai 16.317,50 euro per una campagna sui servizi dell’Asp. E ancora, 24.400 euro per disincentivare dall’uso di droghe, 11.895 euro per lo stand al Cous cous fest e 6.270 per quello di ExpoMedicina. Tra le determine c’è anche un patrocinio da 12mila euro all’associazione delle piccole isole per un congresso e una campagna informativa costata 25mila euro.