Trapani, rapine in villa e furti ai bancomat: 4 arresti

ansa

Una banda criminale, specializzata in rapine con sequestri di persone e furti ai bancomat, è stata smantellata dai carabinieri di Trapani. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la banda, nei vari colpi messi a segno, si sarebbe appropriata complessivamente di denaro e beni per un milione e mezzo di euro, entrando illecitamente in possesso anche di una pistola calibro 38. Quattro le persone arrestate.