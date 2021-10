Traffico e spaccio a gestione familiare: 7 ordinanze nel Catanese

agenzia

I carabinieri di Acireale hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sette persone indagate, a vario titolo, per associazione per delinquere, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Il gruppo criminale, costituito principalmente da un unico nucleo familiare, partendo da una base logistica in un bar di Aci Bonaccorsi aveva interessi di spaccio in altri comuni dell'hinterland del Catanese.