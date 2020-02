Traffico di droga, arresti e sequestri di cocaina a Catania

La Dda di Catania ha emesso 7 misure restrittive contro una banda di narcotrafficanti che importavano ingenti quantitativi di cocaina in Italia: due persone sono state fermate dalla guardia di finanza, che ha anche sequestrato 406 chili di stupefacenti, mentre per altri cinque è scattato un ordine di arresto internazionale. Di questi, due sono già stati eseguiti in Spagna, mentre altre tre persone sono ancora latitanti.