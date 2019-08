Toninelli: "Guardia Costiera pronta ad accompagnare la Open Arms"

"La nostra Guardia Costiera è a disposizione ed è pronta ad accompagnare l'Ong verso il porto spagnolo, con tutto il sostegno tecnico necessario, per far sbarcare lì tutti i migranti a bordo. Auspico che il comandante della nave non si opponga. Sarebbe del tutto incomprensibile". Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, sulla Open Arms.