Terremoto Catania, Abi invita le banche alla sospensione dei mutui

A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in alcuni Comuni della provincia di Catania, l'Abi "invita le banche a dare immediata attuazione alla sospensione dei mutui, appena i provvedimenti saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale". Per assicurare "equità e tempestività degli interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali - si legge in una nota - è stato firmato un protocollo d'intesa con la Protezione civile".