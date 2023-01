Terrasini (Palermo), rogo in casa nella notte: morto disabile 58enne

A Terrasini (Palermo) un disabile di 58 anni, Agostino Tortorici, è morto in seguito a un incendio divampato intorno alle 2 di notte nel suo appartamento.

In casa c'era un badante che non è riuscito a soccorrerlo. Il fumo e le fiamme in pochi minuti hanno invaso l'abitazione e non c'è stato nulla da fare per poter raggiungere la camera da letto dove si trovava l'uomo. Le operazioni di spegnimento del rogo e di bonifica dell'appartamento si sono concluse all'alba. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri.