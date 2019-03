Tentano di uccidere uomo ai domiciliari, due fermi nel Ragusano

La polizia ha fermato due persone per il tentato omicidio di un 43enne che è stato violentemente aggredito e ferito in maniera molto grave nella sua casa di Vittoria, nel Ragusano, dove era agli arresti domiciliari. Secondo l'accusa hanno fatto irruzione nell'abitazione e lo hanno colpito con pugni e calci e poi più volte accoltellato. Ferito, in maniera non grave, anche il fratello della vittima che ha tentato di difenderlo.