Stromboli, pompieri e Canadair al lavoro per spegnere gli ultimi focolai

Notte relativamente tranquilla a Stromboli , dove la situazione sta tornando lentamente alla normalità dopo le due violente esplosioni del pomeriggio di mercoledì che hanno causato la morte del 35enne Massimo Imbesi e almeno tre feriti non gravi nella frazione di Ginostra. Ancora al lavoro vigili del fuoco e Canadair per spegnere gli ultimi focolai. Gli aerei stanno operando sulle zone meno accessibili dell'isola dell'arcipelago delle Eolie.

Quasi tutti gli "ospiti" hanno preferito lasciare l'arcipelago con traghetti e aliscafi diretti a Milazzo. Nei pressi dell'isola c'è la motonave Helga della Caronte & Tourist Isole Minori inviata dalla Regione Sicilia su richiesta del sindaco di Lipari, come misura precauzionale nel caso in cui dovesse verificarsi la necessità di allontanamento della popolazione sull'isola, scenario al momento escluso.



Via molti turisti, restano i residenti - Sull'isola, dove sono rimasti i residenti mentre molti turisti se ne sono andati, ci sono state alcune scosse di terremoto di piccola energia, inferiori alla magnitudo 2, effetto probabilmente dell'assestamento del vulcano. L'isola è ora coperta da detriti e da uno strato di pomice nera a alto alcuni centimetri. Ginostra risulta la frazione più colpita. Gli abitanti dicono che sono già al lavoro per spalare via i detriti, mentre sono rimasti ancora attivi alcuni piccoli focolai. La situazione incendi pare comunque sotto controllo.