Spiagge sicure, al salvataggio ci pensano i "cani bagnini": "Così si garantisce il distanziamento"

A garantire il distanziamento sociale durante un salvataggio in mare ci penseranno... i cani. Così l'unità cinofila della città di Palermo ha messo a disposizione i suoi cani per il salvataggio in mare ai tempi del coronavirus. A "Pomeriggio Cinque" è stato simulato il salvataggio di un bagnante in mare grazie al "cane eroe" della città di Palermo, Otto: "In questo modo si garantisce il distanziamento sociale - spiega Alessandro, responsabile dell'unità cinofila - chi si trova in difficoltà può essere trasportato a riva dal cane".

Inoltre, per evitare la respirazione bocca a bocca e prevenire il contagio ci sono altri strumenti: "In questo caso useremo la pocket mask e il pallone ambu, in questo modo eviteremo ogni possibilità di trasmettere il virus".