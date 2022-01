Spari in strada a Messina, un morto e un ferito grave

Ansa

A Messina un uomo è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco, mentre un'altra persona è rimasta ferita in modo grave. La vittima si chiamava Giovanni Portogallo e aveva 31 anni. L'omicidio è avvenuto in via Edoardo Morabito, nel rione di Camaro. Secondo gli inquirenti, la dinamica farebbe pensare a un regolamento di conti nell'ambiente dello spaccio di stupefacenti. Sia la vittima sia il ferito sono pregiudicati per reati di droga.