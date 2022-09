Sottomarino russo vicino alla Sicilia, Stato Maggiore Difesa: "E' seguito"

Un sottomarino russo sarebbe in navigazione nei pressi della Sicilia.

Lo ha segnalato il sito Naval News e dopo le notizie su un presunto sconfinamento in acque italiane è intervenuto lo Stato Maggiore della Difesa. "I movimenti delle unità russe nel Mediterraneo sono noti. In particolare, il sottomarino in questione sta effettuando un transito in acque internazionali non violando la sovranità degli Stati rivieraschi", si spiega in una nota emessa dallo Stato Maggore della Difesa.