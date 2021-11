Soccorritore muore durante il recupero di un escursionista sull'Etna

ansa

Un membro del Soccorso alpino e speleologico siciliano, Salvatore Laudani, è morto domenica sera nel corso di un intervento di salvataggio sull'Etna. Al momento non è però chiaro se il decesso sia dovuto ad un incidente o ad un malore. L'intervento di soccorso era scattato domenica per il recupero, a quota 2.246 metri sul versante sud dell'Etna, di un escursionista scivolato in un canalone.