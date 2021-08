ansa

Un pregiudicato siracusano che stava scontando agli arresti domiciliari per reati contro la persona e il patrimonio è stato arrestato. I carabinieri hanno scoperto che l'uomo aveva ideato un efficace metodo per guadagnare illecitamente denaro: con il pretesto di doversi sottoporre a visite mediche, abusava delle autorizzazioni ad allontanarsi da casa per commettere altri reati, in particolare truffe sulla compravendita di merce alimentare.