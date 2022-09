Siracusa, pirata della strada investe e uccide un 14enne

Un 14enne è stato investito e ucciso a Siracusa da un'auto pirata.

Il ragazzino viaggiava su un motorino assieme a un coetaneo, che è ricoverato in gravi condizioni. I due sono stati trasferiti immediatamente al Pronto soccorso, ma per uno di loro non c'è stato nulla da fare. La polizia è alla ricerca di qualche sistema di videosorveglianza nella zona che possa aver ripreso elementi utili per risalire all'auto pirata.