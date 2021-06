Siracusa, incidenti lavoro: morto operaio, un altro rimasto ferito

ansa

Un operaio di 45 anni, Sebastiano Presti, è morto in un cantiere edile in via Caldarella, ad Avola, nel Siracusano. Un altro operaio è rimasto ferito, trasportato in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania. Secondo una prima ricostruzione ci sarebbe stato il crollo di un ballatoio di un'abitazione privata dove sono in corso dei lavori. Sono stati i vigili del fuoco ad estrarre il corpo dalle macerie.