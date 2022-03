Siracusa, donna uccisa in casa: fermato il marito

E' stato sottoposto a fermo il marito della 45enne uccisa sabato sera con una coltellata alla gola, nella sua abitazione a Lentini (Siracusa).

L'uomo è indagato per omicidio volontario. Era stato lui ad allertare le forze dell'ordine. Durante l'interrogatorio aveva dichiarato di aver trovato il cadavere sul letto e di aver estratto l'arma dal corpo per cercare di rianimare la donna. Poi aveva aggiunto di aver pulito per terra, eliminando le tracce di sangue, perché il "cervello mi è andato in tilt".