Siracusa, abusi sul nipote minorenne: condannato un carabiniere

agenzia

Un carabiniere di 56 anni è stato condannato a sette anni e mezzo di reclusione per abusi sessuali. Il militare, in servizio al comando provinciale di Siracusa, tra il 2009 ed il 2010 avrebbe abusato del nipote di nove anni. Il Tribunale l'ha anche interdetto dai pubblici uffici e l'ha condannato a pagare una provvisionale di ventimila euro alla vittima, oggi maggiorenne, e alla madre, che si sono costituiti in giudizio.