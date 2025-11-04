Sicilia, inchiesta su presunti appalti truccati: coinvolti l’ex presidente Totò Cuffaro e Saverio Romano

"Apprendo dalla stampa di una richiesta della Procura che mi riguarderebbe: non ne so nulla e non ho ricevuto alcuna comunicazione. In ogni caso sono assolutamente tranquillo e a disposizione, pronto a chiarire eventuali dubbi dei magistrati, dei quali ho la massima stima e considerazione". L'ex ministro ha ribadito fiducia nella magistratura e la volontà di collaborare per chiarire la propria posizione. Gli interrogatori davanti al gip rappresentano il momento decisivo per la valutazione delle richieste cautelari avanzate dall'accusa. Allo stato, non risultano eseguiti provvedimenti restrittivi e gli atti restano coperti dal segreto istruttorio. L'esito degli accertamenti e delle audizioni determinerà le eventuali decisioni del giudice.